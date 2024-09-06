“الإسكان” تواصل إزالة التعديات ومخالفات البناء المقامة داخل حدود مدينة رأس الحكمة

أصدر شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 7 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء المقامة بقطع أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل حدود مدينة رأس الحكمة.

ونصت القرارات على أن تزال التعديات ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض رقم 1213، والمتمثلة في 2 مبنى دور أرضى، وعلى قطعة الأرض رقم 1074، والمتمثلة في بناء 9 مبان دور أرضى بملحقاتها، والتعديات ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض رقم ١٠٤٨، والمتمثلة في بناء 11 مبنی دور أرضى بملحقاتها، وقطعة الأرض رقم ١٥٠٧، والمتمثلة في بناء 2 مبنى دور أرضى بملحقاتها بدون سند قانوني وبدون ترخيص داخل حدود مدينة رأس الحكمة.

كما نصت القرارات على إزالة التعديات ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض رقم 1235 والمتمثلة في بناء 14 مبنى دور أرضى، والتعديات ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض رقم 1243، والمتمثلة في بناء 7 مبان دور أرضى، والتعديات ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض رقم 1064، والمتمثلة في بناء 16 مبنى دور أرضى بملحقاتها بدون سند قانوني وبدون ترخيص، داخل حدود مدينة رأس الحكمة.

كما تضمنت القرارات أن يتولى جهاز مدينة رأس الحكمة بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.