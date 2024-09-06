الصحة: اطلاق مبادرة «رعاية» لتحسين إجراءات مكافحة العدوى وخفض وفيات الأطفال حديثي الولادة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إطلاق مبادرة «رعاية»، خلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى ديسمبر 2025، وذلك لتحسين إجراءات مكافحة العدوى بالرعايات المركزة للأطفال حديثي الولادة على مستوى محافظات الجمهورية، والمقرر تفعيلها الأسبوع المقبل…جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مع قيادات الوزراة ومديري ووكلاء مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات،

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد أهمية مبادرة «رعاية» والتي تهدف إلى مكافحة أسباب العدوى، وتحسين الحالة الصحية للأطفال حديثي الولادة، وخفض معدلات العدوى المكتسبة، وخفض متوسط مدة إقامة المواليد بالرعايات المركزة، وخفض معدل وفيات حديثي الولادة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة تحري الدقة والالتزام بالمعايير والآليات أثناء تنفيذ المبادرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن المحاور الرئيسية للمبادرة تشمل منظومة وبيئة العمل، وتدريب الفرق الطبية ورفع الوعي، وترصد العدوى المكتسبة من الرعايات المركزة، والتقييم الدوري والتغذية المرتجعة، وأيضًا توطيد ودعم مفهوم الخدمة الطبية الآمنة، موضحًا أن المبادرة تمر بـ 4 مراحل تشمل جميع محافظات الجمهورية، مضيفا أن الوزير اطلع على تقرير من منظمة الصحة العالمية (2020- 2022) عن معدلات وأنواع العدوى المكتسبة بالرعايات المركزة وحضانات الأطفال حديثي الولادة.

وأضاف أن الوزير وجه بتشكيل لجنة إشرافية من الجهات المنوطة بالمبادرة، للمتابعة والتعرف على مؤشرات تقييم الأداء للمبادرة، وكذلك دورها الإشرافي في وضع ومتابعة جداول التدريب العملي للفرق الطبية، لتحقيق المستهدف من المبادرة.

ونوه المتحدث الرسمي إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، اطلع على العرض التقديمي للآليات الخاصة بتطبيق مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» واليات تطبيقها بجميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وكذلك المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» من عمر الإنسان، والتي شملت إجراءات تنفيذ استراتيجيتها، المشورة الأسرية المتكاملة، بتوفير غرف المشورة الأسرية، وتدريب مقدمي المشورة، والعمل على تنفيذ استراتيجيات تساهم في الحد من الزواج المبكر والقضاء على الأمية والبطالة، وكذلك رفع الوعي بأهمية اللجوء لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة بانتظام، وكذلك رفع الوعي لدى الأسرة بأحقية الطفل في الرعاية المثلى في الألف يوم الذهبية، وتكثيف المشورة قبل الزواج، وأيضًا توفير الرعاية الشاملة لحديثي الولادة.

وأضاف أن الوزير وجه بضرورة الاهتمام بتدريب الممرضات للمشاركة بفاعلية في تنفيذ خطة مبادرة «الألف يوم الذهبية» وتوفير الرعاية الأسرية الفائقة على مستوى محافظات الجمهورية، كما وجه بوضع خطة عاجلة لتطوير ورفع كفاءة سكن الأطباء على مستوى المحافظات، مشددًا على تطوير العمل بوحدات الرعاية الأساسية، والتي تحظى باهتمام القيادة السياسية.

وأكد المتحدث الرسمي أن الوزير اطمأن على المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان حصول كل مواطن على حقه الصحي، وكذلك العمل على استمرار تقديم الدعم الطبي اللازم، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، موجهًا بالتعاون مع هيئة الشراء لسد أي عجز في المستلزمات الطبية، حيث وجه الوزير بإعداد تقرير للأماكن الأكثر استهلاكًا لقرارات نفقة الدولة.

وقال إن الوزير اطمئن على مدى الالتزام بالمرور الدوري على المستشفيات والإدارات الصحية والوحدات الطبية، ومتابعة خطط تشغيل المستشفيات وتواجد الفرق الطبية مع الاهتمام بمستوى النظافة، كما اطلع على الجدول التنفيذي للانتهاء من 20 مشروع صحي، بعدد 11 محافظة بإجمالي 2391 سرير، وتعرف على معدلات التنفيذ والتي بلغت أعلى معدلاتها.