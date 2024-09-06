“المهندسين”: الإعداد للمؤتمر الهندسي الدولي برواندا تحت شعار “الابتكارات الهندسية في خدمة مستقبل مستدام”

عقدت لجنة العلاقات الدولية والمصريين بالخارج برئاسة الاستشاري محمد ناصر اجتماعها الأول، ناقشت اللجنة في اجتماعها العديد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الهندسية الإقليمية والأفريقية والدولية، وشئون المهندسين المصريين بالخارج.

وأسفرت مناقشات اللجنة عن العديد من التوصيات، أهمها: عرض على المجلس الأعلى للنقابة مقترح بقصر التواصل مع الهيئات الدولية بعد التنسيق مع اللجنة في كافة الأمور ذات الصلة بأنشطة اللجنة؛ أسوة باختصاص جميع اللجان في إعمال شئونها إعداد لائحة عمل مستديمة للجنة.

تولّى أحمد هشام – مستشار اللجنة القيام بعرض تقديمي لجميع المنظمات الهندسية الخارجية التي تشارك فيها النقابة، والمنظمات ذات العلاقات الهامة مع النقابة، والمنظمات التي يتطلب الأمر إقامة علاقة معها.

• تولّي عبدالخالق يس – مستشار اللجنة إعداد دراسة عن أفق التعاون مع الدول الأفريقية في مجال الاستثمارات في الغزل والنسيج للتنسيق مع شعبة الغزل والنسيج في هذا الشأن.

• تولّي الدكتور أيمن رشيد – مستشار اللجنة- تقديم عرض مفصل عن أساليب الترشح والانتخاب التي تجرى باتحاد المنظمات الهندسية الأفريقي وتشكيلاته المختلفة.

• حصر جميع البروتوكولات والاتفاقيات التي تمت بين النقابة والدول المختلفة في المجالات الهندسية وطباعتها في مرجع يتم البناء عليه مستقبلًا، وإنشاء أرشيف خاص باللجنة.

• الموافقة على استضافة الوفد الخاص بمنظمة دول شرق المتوسط EMAC بالقاهرة.

• الإعداد الجيد للمؤتمر الهندسي الدولي والذي سيعقد في رواندا تحت شعار (الابتكارات الهندسية في خدمة مستقبل مستدام) تحت رعاية اتحاد المنظمات الهندسية الدولية، وما يتضمنه ذلك من قيام اللجنة بتنظيم اشتراك الشركات والكيانات المصرية في المؤتمر، في مجالات الاستشارات الهندسية، والمقاولات، والتنمية الصناعية، والتنمية الزراعية، والتعليم الهندسي، وغيرها من المجالات، وذلك للمساهمة في فتح مجالات للعمل والانتشار أفريقيًا لهذه الكيانات

• قيام أعضاء اللجنة بملء استمارة موضّحًا بها ملخص السيرة الذاتية لكل عضو لتوظيف الخبرات في عمل اللجنة.