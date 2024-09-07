” التعاقد خلال الاسبوع الجارى”…” التعليم” تعلن اسماء الناجحين بمسابفة الـ 30 ألف معلم بالدفعة الثانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشوف أسماء الناجحين بمسابقة الـ 30 ألف معلم بالمرحلة الثانية ، مؤكدة بدأ تعاقد المديريات التعليمية مع المعلمين الجدد الناحجين فى الاختبارات بالدفعة الثانية ، بالاضافة الى الناجحين فى تظلمات المرحلة الاولى ، وذلك خلال الاسبوع الجارى.

وأوضحت الوزارة ، أن المديريات التعليمية تبدأ فى استلام مسوغات التعيين والأوراق المطلوبة وتشمل بطاقه الرقم القومي وجهين أو جواز السفر سارية بعد الاطلاع على الأصل، مشددة على أن تكون بطاقة الرقم القومي وجهين أو جواز السفر سارية بعد الاطلاع على الأصل، وتكون صحيفة الحالة الجنائية موجهة للمديرية، علاوة على إقرار موقع من المرشح للتعاقد أمام المسؤول عن إدارة الموارد البشرية ومصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تاديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة.

وأضافت الوزارة، ضرورة تسليم قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية واجتياز المرشح للكشف الطبي وتحليل المخدرات، ضمن المسوغات، وشهادة ميلاد مميكنة، واصل المؤهل ، وكذلك شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وتأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث، مشددة على المتعاقدين الجدد بعدم التخلف، والالتزام بالأسماء الواردة من الإدارة المركزية لشؤون المعلمين.