سؤال برلماني بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة من ضمن ذوى الإعاقة

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه الى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة من ضمن ذوى الإعاقة فى تطبيقات قانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بتنظيم حقوق ذوى الإعاقة.

وقال النائب: صدرت اللائحة التنفيذية للقانون برقم 2733 لسنة 2018 بتاريخ 23/12/2018 ولم تنص صراحة على اعتبار فاقدى العين الواحدة من ذوى الإعاقة. ورغم أنها إعاقة دائمة بنسبة 35% وبالتالى تم حرمانهم من الحقوق المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 2018.

وأشار النائب إلى علمه بأن وزارة التضامن قد قامت بمخاطبة مجلس الوزراء منذ عامين بهذا الأمر ولكن القرار لم يصدر حتى تاريخه.

وطالب عضو مجلس النواب بسرعة إصدار القرار لعدم حرمانهم من الحقوق المنصوص عليها فى القانون، وكذلك أشار النائب إلى تأخر إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة قائلا: “9.5% فقط حصلوا على البطاقة رغم مرور أكثر من 6 أعوام ونصف على إصدار القانون بإجمالى 1.1 مليون بطاقة من حوالى إجمالى 12 مليون مواطن”، ورغم أن المرحلة الثانية بدأت فى 15 إبريل 2021 (منذ اكثر من ثلاثة اعوام) إلا أن إجمالى ما تم إصداره ومعدلات الاصدار شديدة البطء ويجب على الوزارات المعنية التحرك للأسراع فى الإصدار، حيث أن القانون المشار إليه أعطى كافة الحقوق لمن يحمل تلك البطاقة فقط.