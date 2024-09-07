وزارة العمل: افتتاح برنامج تدريبى مجانى على مهن التفصيل والخياطة لفتيات البحيرة

أعلنت مديرية العمل بمحافظة البحيرة ، عن افتتاح الدورة التدريبية المجانية الجديدة ، في مجال التفصيل والخياطة، لعدد ١٥ متدربة من الإناث ، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة المتواجدة في مدينة رشيد ـ مركز شباب رشيد بالبحيرة ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجي ، من خلال تأهيلهم وتنمية مهاراتهم على تلك المهن تمهيداً لإلتحاقهم بسوق العمل من خلال الحصول على فرصة عمل لائقة ، أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ، ضمن خطة التدريب المهنى للمديرية للعام 2024 – 2025 والتى يجرى تنفيذها بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة تحت إشراف الأغدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ..

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، بالاهتمام بتطوير منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن ، والعمل على تمكين المرأة إقتصادياً من خلال تدريبهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط ، وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب والفتيات الراغبين فى الحصول على الدورات التدريبية المجانية التي توفرها المديرية التقديم بمقرات مركز التدريب المهنى أو إدارة بحوث العمالة بديوان المديرية ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، حيث يحصل المتدربين على تدريبات نظرية وعملية على المهن الموجودة ، ويحصل الخريجين على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهلهم للعمل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بعد انتهاء مدة التدريب وفق نظام ساعات التدريب المعتمدة لكل مهنة من المهن ..