كأس نجوم قطر.. عبد القادر يُسجل فى تعادل قطر مع الشحانية

حسم التعادل الإيجابى نتيجة مباراة قطر القطرى والشحانية، بثلاثة أهداف لكلا منهما، فى المباراة التى جمعت بينهما أمس «السبت»، فى إطار منافسات كأس نجوم قطر.

والتقى نادى قطر مع الشحانية، على ملعب «لخويا» الرياضى، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس نجوم قطر.

وافتتح كارولس فينسيوس التسجيل لنادى قطر فى الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، قبل أن يتعادل أندرياس فان بيك لـ«الشحانية» فى الدقيقة 24 من نفس الشوط.

فيما أضاف بيلى أمرسفورت الهدف الثانى لـ«الشحانية» فى الدقيقة 41، قبل أن يعود زمليه أندرياس فان بيك ويضيف الهدف الثانى له والثالث لفريقه فى الدقيقة 45.

ثم عاد أحمد عبد القادر، ليقلص النتيجة لصالح نادى قطر القطرى بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 87 بعد متابعة الكرة التى ارتدت من حارس المرمى.

وفي الوقت القاتل وبالتحديد في الدقيقة 90+6 سجل كارولس فينسيوس الهدف الثانى له والتعادل لنادى قطر القطرى، معلنا نهاية المباراة بنتيجة (3-3).

وبتلك النتيجة حصل نادي قطر على نقطة وحيدة، فى المركز الرابع من ترتيب المجموعة الأولى، فيما جاء الشحانية فى المركز الخامس أيضًا بنقطة وحيدة.

ويتواجد نادى قطر بالمجموعة الأولى من منافسات كأس نجوم قطر رفقة كل من: الدحيل، الريان، العربى، الشحانية والأهلى.