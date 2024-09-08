جوزيه جوميز يمنح لاعبى الزمالك 24 ساعة راحة من التدريبات

قرر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم «الأحد»، بعد انتهاء معسكر الفريق بملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك مساء أمس «الأحد».

وسيستأنف فريق نادى الزمالك تدريباته غدًا «الإثنين»، على ملعب النادى بميت عقبة، وذلك استعداداً لمباراتى الشرطة الكينى فى بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويستعد فريق نادى الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكينى، والمقرر لها أن تُقام يوم 14 سبتمبر الجارى فى العاصمة الكينية نيروبى، فى ذهاب دور الـ32 للبطولة، على أن يقام لقاء العودة على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى التاسعة مساء يوم 20 سبتمبر الجارى.