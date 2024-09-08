منتخب مصر يغادر القاهرة لمواجهة بتسوانا

توجهت منذ ساعات قليلة، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفنى حسام ومدير المنتخب الوطنى إبراهيم حسن، إلى بتسوانا لمواجهة منتخبها فى الرابعة عصر يوم «الثلاثاء» المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 .

وسوف تستغرق رحلة السفر من مطار القاهرة إلى بتسوانا، على متن الطائرة الخاصة التى تم تجهيزها خصيصًا لتُقِلْ منتخب «الفراعنة» والجهاز الفنى، قرابة الـ 9 ساعات، وسوف يرافق بعثة منتخب مصر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة الدكتور إيهاب الكومى.