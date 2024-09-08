7 ميداليات حصيلة مشاركة مصر فى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024

أسدل الستار على منافسات البعثة المصرية فى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 والتى تقام فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.

وتمكن أبطال مصر البارالمبيين من التتويج بـ7 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضيتين و3 ميداليات برونزية.

جاءت ميداليات مصر البارالمبية في النسخة الحالية، عن طريق محمد المنياوى وزن 59 كجم ورحاب رضوان وزن 55 كجم اللذان توجا بذهبيتى رفع الأثقال.

فيما جاءت الميداليات الفضية عن طريق فاطمة محروس وزن 67 كجم ومحمد صبحى وزن 88 كجم فى رفع الأثقال.

وجاءت الميداليات البرونزية عن طريق منتخب الكرة الطائرة جلوس، وصفاء حسن وزن 79 كجم، نادية فكرى وزن +86 كجم في رفع الأثقال.

يذكر أن مصر شاركت فى الدورة ببعثة قوامها 54 لاعب ولاعبة يمثلون 10 رياضات هى: «رفع الأثقال البارالمبى، ألعاب القوى البارالمبى، الكرة الطائرة جلوس، كرة الهدف، السباحة البارالمبى، تنس الطاولة البارالمبى، الباراتايكوندو، البوتشيا، التجديف البارالمب، الباراكياك».