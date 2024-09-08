سحب قرعة القسم الثانى «الثلاثاء» بـ«اتحاد الكرة»

حدد الاتحاد المصرى لكرة القدم بالتنسيق مع إدارة المسابقات، يوم «الثلاثاء» المقبل، الموافق 10 سبتمبر، موعدًا لسحب قرعة القسم الثانى «ب»، وذلك بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية.

وتم تقسيم الأندية المشاركة بدورى القسم الثانى «ب» إلى 3 مجموعات، على أن يتم تقسيم كل مجموعة إلى مجموعتين فرعيتين.. وجاءت تقسيماتها كالتالى:

المجموعة الأولى

أندية الصعيد وتضم تليفونات بنى سويف، الألومنيوم، طهطا، نجوم مصر، الأقصر، شبان قنا، مصر المقاصة، قوص، شباب طامية، شباب سوهاج، النصر للتعدين، الفيوم، المنيا، الواسطى، أسمنت أسيوط، مكادى توت عنخ آمون، البدارى، المدينة المنورة، كيما أسوان، وبنى مزار.

المجموعة الثانية

أندية القاهرة والقناة وتضم النجوم، جمهورية شبين، العبور، النصر، الشمس، المريخ، بورفؤاد، المستقبل سبورت، جنوب سيناء، الإنتاج الحربى، مصر للتأمين، ألو إيجيب، إيسترن كومبانى، نجمة سيناء، اتحاد الشرطة، دياموند، الشرقية، البلاستيك، بنها، تيم إف سى.

المجموعة الثالثة

أندية بحرى تضم شباب القزازين، مالية كفر الزيات، بايونيرز، اتحاد نبروة، صيد المحلة، كفر الشيخ، بنى عبيد، مركز التنمية الشبابية بتلا، بيلا، دمياط، ميجا سبورت، دكرنس، الأوليمبى، الحمام، الهلال بالضبعة، طلائع الأسطول، دلفى، ألعاب دمنهور، المجد السكندرى، الزهور بمطروح، شباب كوم حمادة، أصحاب الجياد، والجزيرة بمطروح.