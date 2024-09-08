لاكاى ومحمد رضا بوبو فى سيراميكا ضمن صفقة صديق أوجولا

حصل مسئولو نادى سيراميكا كليوباترا على توقيع ثنائى بيراميدز محمد رضا بوبو والجنوب أفريقى فخرى لاكاى، ضمن صفقة انتقال النيجيرى صديق أوجولا الذى انتقل للفريق السماوى فى الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتظم اللاعبان فى تدريبات الفريق بعد انتهاء التوقف الدولى الحالى، لإجراء الكشف الطبى وبدء مشوارهما مع الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ويسعى مسئولو سيراميكا لإدراج عبد الله مجدى العائد لبيراميدز من فترة إعارة لزد إلى صفوفه ضمن الصفقة، لكنه لم يتوصل لاتفاق حتى الآن.

ونجح سيراميكا فى التعاقد مع محمد صادق قادما من مودرن فيوتشر، واستعاد خدمات عمر قلاوة بعد انتهاء إعارته لنادس سموحة بنهاية الموسم الماضى، كما جدد مسئولو نادى سيراميكا عقد حارس المرمى محمد كوكو الفريق لمدة 3 مواسم بعد الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بين الطرفين، بعدما حصلوا على الضوء الأخضر من المدير الفنى للفريق أيمن الرمادى، بتجديد عقد اللاعب.