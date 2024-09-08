تغيير مراكز ثلاثى الهجوم فى منتخب «الفراعنة» أمام بوتسوانا

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، على إجراء تعديلات على ثلاثى الهجوم قبل مباراة الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

ويدرس حسام حسن مشاركة محمد صلاح فى مركز المهاجم الصريح بدلا من مصطفى محمد المصاب، فيما يلعب تريزيجيه كجناح أيسر مكان مرموش المصاب أيضاً، ويلعب أحمد سيد زيزو كجناح أيمن بعد دخول صلاح كرأس حربة.

وأدى منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، مرانا صباحيا أخيرًا باستاد القاهرة قبل السفر إلى بوتسوانا، استعدادا لخوض مباراة الثلاثاء المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقام المباراة على ملعب فرانسيتون فى بوتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، ومن المتوقع أن تمتلئ المدرجات فى مباراة الثلاثاء لتشجيع أصحاب الأرض.