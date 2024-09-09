استعدادًا لـ«جورماهيا».. الأهلى يستأنف تدريباته اليوم بعد راحة 24 ساعة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته اليوم «الاثنين»، على فترتين صباحية ومسائية استعداداً للارتباطات التى يخوضها الفريق فى الموسم الجديد، وفى مقدمتها ضربة البداية بدورى أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكينى، وقرر الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى مارسيل كولر زيادة الحمل التدريبى للفريق لمدة 48 ساعة اليوم وغدًا، بعد المباراة الودية التى خاضها الفريق مساء «الجمعة» الماضى أمام فريق وادى دجلة، والتى فاز فيها بهدف دون رد سجله حسين الشحات.

ويستعد النادى الأهلى للسفر إلى كينيا لمواجهة جورماهيا يوم 15 سبتمبر الجارى، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر نسختين، ويخوض الفريق تدريباته الحالية بدون لاعبيه الدوليين بسبب الأجندة الدولية.

من ناحية أخرى، بدأ مسئولو النادى الأهلى مخاطبة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكينى، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولى، من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.