استعدادًا لمواجهة بوتسوانا.. منتخب مصر يختتم تدريباته اليوم

يختتم منتخب مصر بقيادة حسام حسن تدريباته اليوم «الاثنين»، استعدادًا لمواجهة بوتسوانا غدًا «الثلاثاء»، فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقام مباراة مصر وبوتسوانا فى الرابعة عصر غدٍ «الثلاثاء» بتوقيت القاهرة، على ملعب «فرانسيستون» فى بتسوانا، ويدير المباراة طاقم تحكيم صومالى بقيادة عمر عبد القادر ارتان، ويعاونه كل من حمزة حاجى مساعد أول وعلى محمد مساعد ثانى وأحمد حسن حسين حكمًا رابعًا.

وتضم بعثة منتخب مصر كلاً من: «حراسة المرمى: محمد الشناوى، المهدى سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد عيد، رامى ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحى، محمد هانى، محمد حمدى شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد الننى، حمدى فتحى، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: محمد الشامى، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور ومصطفى محمد وعمر مرموش للإصابة وخرج أحمد حجازى من القائمة لظروف خاصة.