«الباك الشمال» صداع فى رأس جوميز.. وعمر جابر يحل الأزمة

استقر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، على الاستعانة بعمر جابر لسد ثغرة الجبهة اليسرى بالفريق، والتى تعانى من نقص الفترة الحالية، حيث قام الجهاز الفنى خلال معسكر الإعداد بالإسكندرية بتجربة عمر جابر فى مركز «الباك الشمال»، وشارك اللاعب فى هذا المركز خلال مواجهة الشرطة العراقى الودية وأجاد فى هذا المركز.

وقرر جوميز الدفع بعمر جابر فى الجبهة اليسرى، خلال مواجهة الشرطة الكينى لحين قيام مجلس الإدارة بالتعاقد مع ظهير أيسر، لتعويض النقص العددى الذى يعانى منه الفارس الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكينى، المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 للكونفيدرالية الإفريقية.