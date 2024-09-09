الأهلى يحسم ملف تجديد عقود الشناوى وبيرسى تاو

قرر مسئولو النادى الأهلى فتح باب تجديد عقود لاعبى الفريق التى تنتهي فى صيف 2025 من أجل حسم هذا الملف، مع اقتراب إغلاق ميركاتو الصيف الجارى فى القلعة الحمراء بعد ضم 4 لاعبين جدد، ومحاولة ضم صفقة جديدة.

وتأمل إدارة النادى الأهلى الانتهاء قريباً من ملف العقود التى تنتهى الصيف المقبل، وتحديدًا ثنائى الفريق الأحمر محمد الشناوى والجنوب أفريقى بيرسي تاو.

وترغب إدارة النادى فى حسم ملف العقود، خاصة فيما يتعلق بمحمد الشناوى، الذى لا يختلف أحد داخل النادى على تجديد عقده وبقاءه مع الفريق لمدة موسمين مُقبلين على أقل تقدير، وبات من المؤكد أن تجديد عقد الشناوى مسألة وقت فقط، بسبب الحاجة الفنية لجهوده داخل الفريق، بجانب دوره القيادى فى غرفة الملابس باعتباره قائد الفريق.

كماترغب إدارة الناد أيضًا فى حسم موقف بيرسي تاو، الاستقرار على بقائه هذا الموسم، ورفض العروض التى وصلته خلال انتقالات الصيف الجارى، وأبرزها من الوداد المغربى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى والخلود السعودى،.