وصول طائرة بوتسوانا استعدادًا للقاء «الفراعنة» قبل 6 ساعات من المواجهة المرتقبة

وصلت منذ قليل بعثة منتخب بوتسوانا إلى البلاد، ظهر اليوم «الثلاثاء»، بعد أزمة التأخر فى موريتانيا، وذلك استعدادًا لمواجهة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وكانت بعثة بوتسوانا عالقة في موريتانيا بسبب أزمة حجز تذاكر العودة إلى بلادها.

وهبطت طائرة بوتسوانا بمطار «فيليب ماتانتى» الدولى، بمدينة «فرانسیستوون»، والتى ستستضيف مواجهة منتخب مصر وذلك قبل المواجهة بـ6 ساعات.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على بوتسوانا فى السابعة مساء اليوم «الثلاثاء»، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

ويتطلع منتخب الفراعنة بقيادة حسام حسام لتحقيق نتيجة إيجابية فى ملعب بوتسوانا من أجل الحفاظ على صدارة مجموعته.

وكان منتخب «الفراعنة»، قد افتتح مشواره فى تصفيات أمم أفريقيا بالفوز على كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى اللقاء الذى أُقيم بينهما على ملعب استاد القاهرة الدولى يوم «الجمعة» الماضى،

فيما خسرت بوتسوانا بنتيجة 1-0 أمام منتخب موريتانيا.