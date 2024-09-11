انطلاق الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة بنها

بدأت اليوم أعمال الكشف الطبي بجامعة بنها للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024/2025 .

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أنه تم التوجيه بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تواجههم مع الالتزام بكافة الإجراءات والإرشادات الخاصة بالأمن والسلامة والمعايير الوقائية للحفاظ على أبنائنا الطلاب ، متمنياً سيادته لجميع الطلاب بعام دراسى جديد سعيد.

من جانبه قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب أن الكشف الطبي يتم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس حرصًا علي سلامة الطلاب ، مضيفا أنه تم اعلان مواعيد وأماكن الكشف الطبى علي موقع الجامعة والكليات للتسهيل على الطلاب الجدد وإجراء الكشف الطبي عليهم في المواعيد المحددة.

وأضاف الدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة أنه تم إعداد 15 عيادة طبية على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، حيث تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة

وأشار علاء مجدى المنسق العام للكشف الطبي أنه على الطلاب الدخول على النظام للحجز من خلال الرابط التالي| https://medical-fitness.bu.edu.eg/ar .