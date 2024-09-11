محافظ القليوبية يعقد إجتماعا لمناقشة استعدادات مديرية التربيه والتعليم للعام الدراسي الجديد

عقد اليوم ايمن عطية محافظ القليوبية إجتماعا لمناقشة إستعدادات مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 2024 – 2025 والتي من المقرر انطلاقها يوم 25 سبتمبر الجاري، بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والاستاذة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة هالة شندي مدير عام الأبنية التعليمية بالقليوبية والدكتور حاز ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والسادة رؤساء المدن والأحياء بالمحافظة و مديري الادارات التعليمية بالمحافظة.

وفي بداية الاجتماع، توجه المحافظ بالتهنئة بمناسبة قُرب العام الدراسي الجديد 2024-2025م، مؤكدا أهمية الانتهاء من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية.

ووجه المحافظ، بتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس وفي محيطها، وإزالة الإشغالات لسهولة دخول الطُلاب، بالتعاون مع الوحدات المحلية، بحسب الخطة التي تم إعدادها؛ بهدف توفير أجواء صحية آمنة للتلاميذ وضمن خطة الدولة الشاملة في هذا المجال، مع أهمية توجيه المعلمين ومديري المدارس بحضور طابور الصباح وتحية العلم، وتفعيل دور الإذاعة المدرسية في توصيل المعلومات الصحيحة للتلاميذ بطريقة سهلة ومُيسرة، مشيرا إلى ضرورة غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلاب.

وفي خطوة نحو توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لطلابنا، وجه محافظ القليوبية بإزالة كافة الإشغالات والأكشاك المحيطة بالمدارس، ومنع وقوف السيارات أمامها وحول أسوارها. كما كلف جميع مديري الإدارات التعليمية بإعداد تقارير مصورة تفصيلية عن حالة الصيانة في المدارس، وتكليف إدارة المتابعة بالمرور الدوري على المدارس للتأكد من تنفيذ هذه التعليمات.

وأشار إلى أهمية متابعة الانتهاء من الاستعداد الكامل داخل المباني المدرسية، من حمامات وأفنية وحجرات وأنشطة وأسوار وأبواب مدارس مؤمنة وسليمة وشبابيك ووصلات ومفاتيح كهرباء ومقاعد دراسية، وذلك قبل بدء العام الدراسي، ورفع كفاءة الحدائق والمساحات الخضراء بالمدارس وزالة تجمعات القمامة والاشغالات في محيط المدارس

وأشار “عطية” لأهمية تعزيز المشاركة المجتمعية، في أعمال رفع كفاءة المدارس والنهوض بها لتقديم خدمات تعليمية متميزة، لأبناء القليوبية بجميع مدارس المحافظة مشيرا ان القليوبية رائدة في مجال الجهود الذاتية في جميع المجالات وكافة القطاعات الخدمية.

وأكد “عطية” علي اهمية المتابعة من قبل مديري الادارات التعليمية، لأعمال توصيل المرافق لجميع المدارس الجديدة، التي تم افتتاحها مؤخرا والتي سيتم افتتاحها حتي تكون علي أعلي مستوي وجاهزية لإستقبال الدارسين بها.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم لضرورة المتابعة المستمرة لإنتظام المنظومة التعليمية، من خلال لجان متابعة ومرور دورية وتحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة عن طريق التواصل البنّاء، مع مجلس الأمناء بمدراس المحافظة، والتعامل الفوري مع أية أحداث طارئة، والتجاوب معها فورا ليكون عاما دراسيا ناجحا دون أية معوقات، مؤكدا علي دعم المحافظة الكامل، والعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب والسعي لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء القليوبية.