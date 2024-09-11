عبدالحليم علام يشيد باستجابة تشريعية النواب لمقترحات المحامين

خلال الاجتماع الختامي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقد اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجه عبدالحليم علام، نقيب المحامين، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية على استجابتها لطلبات نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون، وموافقتها على التعديلات المقترحة من النقابة خاصة المادة ٢٤٢.

مشيرا إلى أن أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اتسمت بسعة الصدر والاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات الهادفة إلى حماية حق الدفاع وكفالة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة له.