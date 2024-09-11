عضو بالشيوخ: الرئيس السيسي بعث برسائل “هامة” خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الألماني

أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ: أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث برسائل هامة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الألماني فرانك شتاينماير مشيراً ان الزيارة تاتي في توقيت صعب حيث زيادة وتيرة الصراعات في الشرق الأوسط وعدم الأستقرار في بعض البلدان.

وأشار “الكحيلي” أن القضية الفلسطينية كانت في بؤرة الأهتمام بسبب الأوضاع هناك حيث قال الرئيس السيسي: إن هناك 40 ألف سقطوا في الصراع بغزة ثلثيهم من الأطفال والنساء، مشيرًا إلى أن القطاع شهد استخدام سلاح الجوع ضد الفلسطينيين واصفا إياه بالامر الخطير.

مؤكداً أن سلاح التجويع للفلسطين أمر خطير يتنافي مع قيم حقوق الأنسان حيث قال الرئيس السيسي: إن سلاح الجوع أمر خطير جدا وكان له تأثير على مصداقية وفكرة القيم الخاصة بحقوق الإنسان التي نتحدث عنها منذ سنوات طويلة فهي انتهاك صارخ لحقوق الانسان وكانت على مرأى ومسمع مننا كلنا ومقدرناش نعمل حاجة.

وأثني عضو مجلس الشيوخ على تصريحات الرئيس السيسي بشأن ملف سد النهضة، من أن مصر تسلك ملف التفاوض مع أثيوبيا حيث قال الرئيس السيسي؛ إنه خلال مناقشتهما وضعا في الأولويات الموضوع الخاص بمياه النيل وتحديدًا سد النهضة والتفاوض مع إثيوبيا في ما يخص الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، مُضيفًا أن مصر ليست لديها وسيلة أخرى للمياه سوى نهر النيل الذي يتحرك منذ آلاف السنين بلا عوائق.

كما أن العلاقات بين مصر وألمانيا وطيدة وتسعي البلدين لزيادة الأستثمارات في مصر، وان ألمانيا شريك استراتيجي مهم وهذا ما أكده الرئيس السيسي بتاكيده أن معظم المشروعات التي تم بناؤها خلال السنوات الماضية في مصر كانت بمشاركة لشركات ألمانية، وذلك في مشروعات كبيرة مثل مشروعات الطاقة والنقل، منوهًا إلى أن إسهام تلك الشركات كان كبير ورائع ومقدر جدًا من الجانب المصري، كما أن هذه المشروعات القومية كان لها تأثير كبير في البنية الأساسية في مصر.

وأشار عضو الشيوخ أن ألمانيا دولة كبري وبها نهضة صناعية غير مسبوقة جعلتها في أحد السنوات من أكبر دول العالم في التصدير، ومصر تربطها علاقة شراكات إقتصادية لافتة إلي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين اترفع من 5.5 مليار يورو في عام 2022 إلى 6,8 مليار يورو في عام 2023، على الرغم من التحديات الحالية، ومن ثم متوقع زيادة حجم التبادل خلال الفترة المقبلة.