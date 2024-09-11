العربي الناصري: قرارات التيسيرات الضريبية تدعم الاقتصاد وتنعكس إيجابيا علي المواطنين

رحب الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، بما أعلنته الحكومة من بشأن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء ووزير المالية.

وقال أبو العلا، إن ما أعلنته الحكومة يتضمن تيسيرات حقيقية وتسهيلات للمستثمرين وهو هو ما ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد وبالتالي علي منظومة بشكل كامل، مشيرا إلي أن ما أعلنته الحكومة يستهدف مزيدا من الاستثمارات وفى نفس الوقت إعادة هيكلة المنظومة الضريبية بما يضمن عدم إثقال كاهل الأفراد او الشركات وفى نفس الوقت تحفيز مجتمع الأعمال.

مضيفًا: أن التيسيرات الضريبية تستهدف أيضا تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، خاصة مع تبسيط الإقرارات الضريبية، وفي نفس الوقت التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق للتيسير على المجتمع الضريبي، ووضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، مؤكدا أن هذه المنظومة الجديدة ستكون لها نتائج ملموسة على أرض الواقع قريبا، سواء على لافرد أو المنظومة بشكل عام، وهو ما سينعكس على الاقتصاد الوطنى، وخطوة جادة لدمج المشروعات غير الرسمية فى الكيان الرسمى للدولة المصرية.