حماة الوطن: حزمة القرارات الحكومية بالتسهيلات الضريبية تعزز من مناخ الاستثمار في مصر

أكد المهندس محمد عزالدين، أمين الشباب بأمانة حزب حماة الوطن، أن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي أعلنت الحكومة عن مرحلتها الأولي، تعمل علي تعزيز الاستثمارات وزيادتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية،موضحاً ان تلك الإجراءات تمثل انطلاقة للشركات الناشئة وتعزز من قدرات الابتكار والنمو.

مشيرًا إلى أن تلك الاجراءات تعزز من الشفافية وتبسيط الإجراءات واإقرارات الضريبية وبالتالي تقضي علي البيروقراطية ويشجع علي الإلتزام الضريبي.

وتابع قائلاً: إن التركيز على الفري لانسرز والشركات الناشئة وتقديم نظام ضريبي مبسط لهذه الفئات سيشجع على ريادة الأعمال ويعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي على المساهمة في النمو الاقتصادي، ودعم الشركات الناشئة سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز المنافسة في السوق، علاوة على أن هذه الإصلاحات ستكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، لتكون بداية جديدة في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، حيث أن الروتين والضرائب يمثلون العائق الأكبر في الاستثمار وجذب المستثمرين، خاصة بعد التنويه عن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و”الفرى لانسرز» والمهنيين.

وكان وزير المالية الدكتور أحمد كجوك؛ أكد أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد “الانطلاقة الأولى” في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الإسهام في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

وأوضح الوزير، في بيان لوزارة المالية، اليوم الأربعاء، أننا بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع، وأن قراراتنا تعكس جديتنا في تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، وأننا مستمرون في “جلسات الاستماع الضريبي”، والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية؛ فنحن نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية.