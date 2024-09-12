اتحاد الكرة تقريرًا يتسلم من حسام حسن عن معسكر المنتخب الأخير

يسلم المدير الفنى لمنتخب مصر حسام حسن وشقيقه مدير المنتخب إبراهيم حسن، التقارير الفنية والطبية لاتحاد الكرة، عن معسكر منتخب مصر الأخير، والذى شهد خوض «الفراعنة» لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى تصفيات أمم إفريقيا بالمغرب 2025.

وكان المعسكر شهد بعض الأحداث الهامة منها إصابة إمام عاشور فى الأيام الأولى للمعسكر، وكذلك إصابة مصطفى محمد وعمر مرموش واستبعاد الثلاثى فى أوقات زمنية متباعدة، كما شهد المعسكر انضمام أحمد عيد بعد استبعاد أحمد حجازى من المعسكر على خلفية اعتراضه على التبديل فى مباراة مصر الأولى أمام كاب فيردى.

وفي ضربة البداية فاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ستاد القاهرة الدولى فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69 من زمن اللقاء.

وفى اللقاء الثانى، حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه «هدفين» ومحمد صلاح ومصطفى فتحى كل منهما هدف، فى المباراة التى جمعت المنتخبين، مساء يوم «الثلاثاء» الماضى، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.