وزارة العمل: فرص عمل جديدة للشباب للعمل بشركة للصناعات الغذائية بالإسماعيلية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية عن توفير عدد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة والمقيمين فيها ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية ( فوديكو ) ، للعمل داخل الشركة على وظيفة : مشرفين أمن إدارى بنظام المكافأة الشاملة ، وحددت الشروط اللازم توافرها فى المتقدمين لشغل تلك الوظائف فيما يلي : أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل متوسط ، أو فوق متوسط ، وألا يزيد السن عن 35 سنة ، وتقديم ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها ، واجتياز اختبارات اللياقة والكشف الطبى ، والإقامة بمحافظة الإسماعيلية ، والعمل بنظام الورادى كل 8 ساعات يومياً ، مع توفير عدد من المزايا منها : تأمينات اجتماعية ، ووسيلة مواصلات لنقل العاملين بمقر الشركة ذهاباً وإياباً ، برواتب مجزية لن تقل عن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ، كما سيتم تحديد موعد للمقابلة الشخصية بمقر الشركة وعنوانه : الكيلو 7.5 طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي ، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل .

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية فى تقريره للوزارة ، ان تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، بشأن أهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، كواحدة من أبرز أذرع وزارة العمل ،والمنوط بها تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع ،وتنفيذ كافة الملفات ومنها: التدريب من أجل التشغيل ،ودعم العمالة غير المنتظمة ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج داخل بيئة عمل لائقة ، وتأكيده على التعاون مع الجهات المعنية ، والتواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ،والإستماع إلى مطالبهم ، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان،بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،في إطار بيئة عمل لائقة ، وأضاف مدير المديرية ، أنه يمكن التقديم للحصول على تلك الوظيفة من خلال إدارة بحوث العمالة بمقر ديوان عام المديرية ، أو من خلال التقديم على الرابط الإلكترونى التالى : https://2u.pw/MvwOd4Et ، أو قراءة الباركود المشار إليه فى الإعلان المرفق ، مؤكداً على الإستمرار فى تقديم مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين بالتعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص للحد من معدلات البطالة وتشجيع ودعم الشباب فى ظل الجمهورية الجديدة ..