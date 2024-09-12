وزير الصحة و رئيس اتحاد المستشفيات العربية يبحثان سبل التعاون المشترك لدعم القطاع الصحى

اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ورئيس اتحاد المستشفيات العربية وعضو مجلس النواب اللبناني، فادي علامة، والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك لدعم القطاع الصحي.

أكد الوزير على أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارة واتحاد المستشفيات العربية بما يضمن تحقيق رؤية الدولة في تعزيز القطاع الصحي.

تناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، حيث أكد الوزير في هذا الشأن أن الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، جزء أصيل ضمن أهداف التنمية البشرية، لافتاٌ إلى أن الأمر أصبح لا يقتصر على الكوادر الطبية فقط ولكنه أصبح يتضمن التوعية الصحيحة للمجتمع في مختلف الجوانب الصحية.