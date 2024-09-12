القومي للمرأة يهنىء دينا الصيرفى لتعيينها فى منصب مساعدة لوزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى

يشيد المجلس القومي للمرأة بقرار الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بتعيين دينا عمر الصيرفى مساعدة لوزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية ، وذلك في إطار تنظيم العمل في الوزارة بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة، والاستعانة بالكفاءات المتميزة من الشباب ذوي الخبرة؛ تحقيقا لأفضل مستويات العمل والانجاز .

ويؤكد المجلس بالغ فخره وسعادته بهذا القرار الذى يؤكد حرص الدكتورة مايا مرسي على استكمال جهودها الحثيثة لدعم وتمكين المرأة والشباب من الوصول إلى المواقع القيادية، ويعد امتداد لجهود الدولة المصرية لتمكين المرأة.

ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهاني الى الأستاذة دينا عمر الصيرفي لتقلدها هذا المنصب الهام ، ويؤكد انه منصب مستحق لقيادة شابة حققت العديد من الجهود والانجازات خلال مسيرتها المهنية ، ويأتى هذا المنصب أيضًا تقديرا لخبرتها بهذا الملف ، ويتمنى لها النجاح والتوفيق فى مهام منصبها الجديد وفى مسيرتها المهنية.

تجدر الإشارة الى أن دينا الصيرفي واحدة من القيادات الشابة بالمجلس القومى للمرأة، وعملت على العديد من الملفات الدولية الهامة لعل أبرزها المشاركة في اعداد تقرير مصر حول التقدم المحرز فى تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ” سيداو” ، وورقة السياسات الخاصة بالمرأة في ظل جائحة كورونا، وطرح مصر الدولى حول المرأة وتغير المناخ، وملف إنجازات ومكتسبات المرأة المصرية، وغيرها العديد من الملفات المحلية والدولية الهامة.