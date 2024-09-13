جوزيه جوميز: الزمالك يملك شجاعة الفوز بالسوبر الأفريقى.. والأهلى فريق قوى

قال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، إن الأهلى فريق قوى ويملك العديد من البدائل، مؤكداً أن الأبيض لديه الشجاعة للفوز بالسوبر الأفريقى المقرر له يوم 27 سبتمبر الجارى.

وأضاف جوميز خلال تصريحات مُتلفزة:” حين واجهنا الأهلى فى نهائى الكأس لم نتمكن من استغلال الفرص وهم قتلوا المباراة بالتسجيل فى النهاية، ولكننا نملك الشجاعة للعب بفلسفتنا والفوز بالسوبر”.

وتحدث جوميز عن مواجهة الشرطة الكينى بدور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غداً السبت قائلاً: “الشرطة الكينى فريق منظم ويجب أن نحرمه من الكرة ونغلق نقاط قوته ونستغل نقاط ضعفه”.