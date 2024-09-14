وزارة العمل: إنتهاء مراحل إختبارات شباب تقدموا على فُرص تُوفرها شركات في “البوسنة والهرسك”

أعلنت وزارة العمل،اليوم الخميس،عن إنتهاء مراحل الإختبارات لشباب تقدموا على فُرص عمل ،وفرتها “الوزارة”،في شركات بدولة “البوسك والهرسك”..وكانت الإختبارات النظرية والعملية، بدأت يوم السبت الماضي بمقر “الإدارة العامة والتشغيل” بمدينة نصر ،ثم في مركز تدريب مهني ببولاق الدكرور ،ثم مركز إختبارات بمنطقة إمبابة ،حيث جرت الإختبارات بالتنسيق بين “الوزارة”، ووفد متخصص من “البوسنة والهرسك”،وذلك لشباب تقدموا بأوراقهم، لشغل فرص العمل التي أعلنت عنها “الوزارة”،منذ أسبوعين ،للعمل في مهن تخص قطاع البناء والتشييد ،في البوسنة والهرسك..

يُشار هنا إلى أنه خلال لقاء الوزير جبران مع الشباب وجههم بأن يكونوا سفراء لبلادهم ،في الاخلاص والإتقان في العمل،وأوضح أن ما تقوم به الوزراة من إختبارات ما قبل السفر هدفه ،توفير عمالة ماهرة على المهن المطلوبة لسوق العمل الخارجي ،للحفاظ على استدامة واستقرار العامل ،وأكد الوزير خلال حديثه مع الشباب على أن وزارة العمل بابها مفتوح للجميع ،وسوف تستمر في توفير فرص العمل اللائقة للشباب ،وأن ذلك يحدث دون شركات وسيطة ،أو مقابل مادي ،ودعا الشباب إلى عدم الانسياق وراء الرسائل او الصفحات أو الشركات الوهمية ،وعلى الجميع أن يتوجه إلى مقر الوزراة ،أو مديريات العمل بالمحافظات للتأكد من فرص العمل أو الخدمات التي تعلن عنها “الوزارة”..