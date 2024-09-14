” الشربينى”: التعاقد مع مكاتب استشارية كبري لمتابعة أعمال الصيانة والإصلاح في مختلف المشروعات سواء داخل المدن الجديدة والمحافظات

قال شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن هناك 7400 قرية وأكثر من 3 آلاف نجع وتابع، داخل المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة، لافتا إلي أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي بالكامل من مبادرة حياة كريمة خلال نهاية العام الجاري، وجارى تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة ومن المقررالانتهاء من تنفيذها خلال 3 سنوات.

وأكد الشربينى ، على أنه سيتم تعظيم دورهيئة تعاونيات البناء، بحيث لا يقتصر دورها فقط علي الجمعيات الإسكانية، بل سيكون دورها شامل الجمعيات والأفراد، حيث سيكون هناك متابعة دورية لمشروعات المرافق داخل المدن الجديدة، حتى يتم الانتهاء من كل الإشكاليات داخل المدن الجديدة وخاصة مدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح أنه أتاح لمسئولي قطاع المرافق التعاقد مع مكاتب استشارية كبري، لمتابعة أعمال الصيانة والإصلاح في مختلف المشروعات سواء داخل المدن الجديدة أو داخل المحافظات من خلال التنسيق مع شركات المياه.