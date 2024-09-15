أول تعليق لكولر بعد مباراة جورماهيا: سعداء بتسجيل 3 أهداف ومباراة الإياب لن تكون سهلة

أعرب المدير الفنى لفريق النادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، عن سعادته بالفوز على جورماهيا الكينى بثلاثية نظيفة، فى مباراة ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال كولر عبر تصريحات مُتلفزة: «نتدرب منذ أسبوعين فقط، وقبلها كان هناك 3 أسابيع راحة، الدوليين تدربوا معنا مرتين فقط، ولم نكن نعلم أين هم من البرنامج التدريبى الخاص بنا، ولكننا سعداء بما قدمه اللاعبين اليوم وتسجيل 3 أهداف دون استقبال أى هدف، وهذا أمر جيد قبل مواجهة العودة».

وأضاف مارسيل كولر: «يحيى عطية الله لعب مباراة ممتازة، إيقاعه سيرتفع معنا لأنه لم يلعب باستمرار خلال الفترة الماضية، كما أن بدايته مبشرة للغاية، لكنه شعر ببعض الآلام لذلك قمنا باستبداله».

وواصل كولر تصريحاته قائلًا: «حاليًا أكمل عامى الـ 64، والكرة تعتبر حياتي بالكامل، وأوصل خبراتى للاعبين وحبى وشغفى لكرة القدم، وذلك يسرنى ويسعدنى جدًا، وعن الحياة بالنسبة لى مع النادى الأهلى، هى أن نلعب مباريات كثيرة جدًا، ونشارك فى منافسات عديدة، ونحاول أن نفوز بكل البطولات التى نخوضها، ومهم بالنسبة لنا أن نمنح اللاعبين فترات راحة كافية، حتى يعودوا فى كامل لياقتهم بعد انتهاء فترة الراحة كي يفيدوا الفريق من جديد».

وعبر المؤتمر الصحف، قال كولر: «واجهنا خصمًا قويًا، واستطعنا الفوز بعد أسبوعين فقط من التدريب، وسعداء بتسجيل 3 أهداف دون استقبال أى هدف، ومباراة العودة لن تكون سهلة، لكن تركيزنا سيكون بنسبة 100%.