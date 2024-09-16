” وزير الإسكان”: الحفاظ على الاستثمارات والأصول القائمة بمدينة الشيخ زايد ورفع كفاءتها لتعظيم الاستفادة منها

فى إطار متابعته تنفيذ تكليفات شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته وقيادات الوزارة لمدينة الشيخ زايد، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسئولي الوزارة، لمتابعة ما تم خلال الزيارة من توجيهات بخصوص موقف التطور العمراني وتنفيذ أعمال المرافق والطرق بتوسعات مدينة الشيخ زايد، ومحطة تنقية مياه الشرب بالمدينة.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع، بالتأكيد على أهمية تنفيذ تكليفات شريف الشربيني، وزير الإسكان، خلال زيارته الأخيرة للمدينة، وضرورة الحفاظ على الاستثمارات والأصول القائمة ورفع كفاءتها وإدارتها الإدارة السليمة لتعظيم الاستفادة منها، مؤكداً أهمية محطة تنقية مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد لتغذية المدينة، والمحافظة عليها ورفع كفاءتها، والبدء الفوري في تنفيذ الأعمال المخططة بها وفقاً للتوقيتات المقررة، ورفع الطاقة الإنتاجية للمحطة لتوفير الاحتياجات المائية بأفضل صورة.

وأكد نائب وزير الإسكان، أهمية التنسيق المستمر بين جهاز مدينة الشيخ زايد، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، للعمل على استمرار توفير الاحتياجات المائية بالمواصفات المطلوبة، ودراسة مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وصيانة المحطات الإستراتيجية في المدينة، للحفاظ على الاستثمارات، وتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين للمشاركة في تنفيذ خطط الحكومة وتحقيق مستهدفاتها.

وفي ذات السياق، تقدم ممثلو إحدى الشركات المتخصصة في توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بعرض تقديمي يتضمن جهود الشركة في توطين الصناعة بالشراكة مع مختلف الشركات الأجنبية المتخصصة ونقل المعرفة إلى مصر من خلال المصنع المقام في مصر.

وناقش الدكتور سيد إسماعيل، والحضور، المواصفات الفنية للمهمات الكهروميكانيكية التي يتم تصنيعها محلياً، وكيفية الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المخططة دون الحاجة إلى استيرادها من الخارج.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على أهمية تقييم الوضع الراهن بمحطة مياه الشيخ زايد لتحديد الأعمال المطلوبة لتوفير كميات المياه وفقا للاحتياجات المستقبلية حتى سنة الهدف، وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات لرفع كفاءة المحطة وزيادة الطاقة الإنتاجية لها على نفس المساحة المتاحة بالمحطة، مع التأكد من القدرة الاستيعابية لمختلف وحدات المحطة وشبكات النقل والتوزيع.