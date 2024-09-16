فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلى وجور ماهيا

أعلنت شركة «تذكرتى»، عن فتح الباب لحجز تذاكر مباراة فريق النادى الأهلى أمام نظيره فريق جورماهيا الكينى، فى دورى أبطال أفريقيا، والتى يستضيف فيها فريق النادى الأهلى فريق جورماهيا يوم «السبت المقبل»، فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولى.

وذكرت «تذكرتى» عبر صفحتها على الـ«فيسبوك» اليوم «الإثنين»، أنه قد تم فتح باب الحجز لتذاكر المباراة، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، والتى أُقيمت أمس «الأحد» فى كينيا، قد انتهت بفوز فريق النادى الأهلى بثلاثة أهداف دون مقابل.