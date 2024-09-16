وزير الموارد المائية والرى المصرى يلتقى رئيس المجلس العالمى للمياه

على هامش فعاليات “المنتدى العربى السادس للمياه” المنعقد في أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة .. التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بلوى فوشون رئيس المجلس العالمى للمياه .

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء للتباحث حول تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس ، متوجهاً بالتهنئة للسيد فاشون على نجاح “المنتدى العالمي العاشر للمياه” الذى عُقد في شهر مايو الماضى بإندونيسيا .

كما توجه الدكتور سويلم بالشكر للفوشون على موافقته على الانضمام لعضوية اللجنة رفيعة المستوى لإسبوع القاهرة السابع للمياه ، وعلى رعاية المجلس العالمى للمياه الشرفية للإسبوع .

وقد اعرب فوشون عن تطلعه للمشاركة، بجانب عدد من اعضاء المجلس العالمى للمياه، فى عدد من الجلسات رفيعة المستوى بالاسبوع، وهو ما سيعد فرصة للاعداد للمنتدى العالمى القادم للمياه المقرر عقده فى المملكة العربية السعودية كما أشار الدكتور سويلم خلال اللقاء إلى أن فعاليات الاسبوع هذا العام سوف تتضمن ايضا تنظيم الاسبوع الافريقى للمياه وهو ما يعكس حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية خاصة فى ظل رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) .