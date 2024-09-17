اجتماع اتحاد الكرة الخميس لتحديد موعد انتخابات رابطة الأندية وخليفة بيريرا

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعًا يوم «الخميس» المقبل، لدعوة رابطة الأندية المصرية المحترفة لعقد الانتخابات الخاصة بتشكيل المكتب التنفيذى استعدادا للموسم الكروى الجديد 2024 – 2025.

ودعت رابطة الأندية المصرية المحترفة رؤساء وممثلى الدورى المصرى الثمانية عشر فى الموسم المقبل للاجتماع غدا «الأربعاء»، لمناقشة شكل الدورى فى الموسم الجديد، ويقام الاجتماع بمركز المنتخبات الوطنية «مشروع الهدف» بمدينة السادس من أكتوبر.

وقدم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات عامر حسين، 3 تصورات متضمنة شكل الدورى الممتاز فى الموسم الجديد 2024 – 2025، وتم تقديم هذه المقترحات لرابطة الأندية المحترفة.

تضمن المقترح الأول إقامة بطولة الدورى من دور واحد على أن يلعب كل فريق 17 مباراة ثم يتم تقسيم الفرق لتتنافس الـ10 فرق فى المقدمة على لقب الدورى، بينما ينافس الـ8 فرق الباقية على الهروب من الهبوط.

فيما يتضمن المقترح الثانى إقامة الدورى بالنظام العادى من مجموعة واحدة بنظام الذهاب والإياب، بينما يتضمن المقترح الثالث إقامة الدورى من مجموعتين.

ومن المقرر أن يتم عرض التصورات الثلاثة على الأندية للتصويت واختيار الأفضل من بينهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما يناقش اتحاد الكرة فى الاجتماع خليفة فيتور بيريرا فى لجنة الحكام، ويفاضل اتحاد الكرة بين أكثر من اسم أبرزهم محمد فاروق وووجيه أحمد.