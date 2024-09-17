بسبب غياب فتوح جوميز يدفع بعمر جابر فى السوبر الأفريقى

أصبح من المؤكد أن يشارك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عمر جابر، فى قيادة الجبهة اليسرى للفريق أمام الأهلى فى السوبر الأفريقى المقرر له يوم 27 سبتمبر الجارى.

وأصبح المدير الفنى للقلعة البيضاء، البرتغالى جوزيه جوميز، مُجبرا على الاستعانة بخدمات عمر جابر فى قيادة الجبهة اليسرى فى ظل غياب أحمد فتوح لاعب الفريق عن المباراة، بعد عدم قيده فى القائمة لعدم وضوح موقفه من قضية حادث السير.

ولم يقيد نادى الزمالك اللاعب أحمد فتوح فى قائمة السوبر لعدم وضوح موقفه، مقابل قيده فى القائمة المحلية والأفريقية، وبالتالى من حقه المشاركة فى مباريات الفريق.

وكانت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، قد قررت تأجيل محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 22 أكتوبر وإخلاء سبيله بضمان مالى 50 ألف جنيه.