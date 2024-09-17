مارسيل كولر يدفع بـ رضا سليم فى مواجهة الأهلى وجورماهيا الكينى

استقر المدير الفنى للنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، على منح جناح الفريق اللاعب المغربى رضا سليم، فرصة الظهور فى مباراة جورماهيا الكينى بدورى أبطال أفريقيا.

واصطحب كولر رضا سليم لرحلة نيروبى التى خاض فيها لقاء الذهاب أمام جورماهيا، لكن لم يشارك رضا سليم فى المباراة.

ويرغب كولر فى تجهيز جميع لاعبيه استعدادا لمواجهة الزمالك فى السوبر الأفريقى المقرر لها 27 سبتمبر الجارى.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى فى السابعة مساء «السبت» المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى إياب دور الـ«32» لدورى أبطال أفريقيا.

وافتتح الأهلى مشوار الدفاع عن لقبه فى دورى أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكينى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على ملعب «نيايو» الوطنى.