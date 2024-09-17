بسبب مستحقات حسام حسن.. تحذير من اتحاد الكرة للنادى المصرى بإيقاف القيد

أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم، خطابًا رسميًا إلى النادى المصرى البورسعيدى، يحذر من خلاله النادى من إيقاف قيد الفريق، وذلك بسبب عدم سداد مستحقات حسام حسن مدرب الفريق السابق، والمدير الفنى الحالى للمنتخب الوطنى.

من جانبه، علق نائب رئيس النادى المصرى البورسعيدى رجب عبد القادر، على أزمة مستحقات مدرب الفريق السابق حسام حسن، وقال: «المصرى لديه حقوق عند المدير الفنى للمنتخب الوطنى حسام حسن، وهناك لجنة فض المنازعات وسوف نلجأ للمحكمة الرياضية الدولية ضد المدرب، ولم نقيل جهازه المعاون بما فيهم إبراهيم حسن، حتى ندفع مستحقاته، وتمت إقالة المدير الفني فقط، وكل ما يشاع ضد النادى غير صحيح».

من ناحية أخرى، يستعد النادى المصرى لمواجهة الهلال الليبى في مباراة إياب الدور التمهيدى الثانى ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتى تجمع الفريقين فى السابعة بتوقيت القاهرة مساء يوم «الأحد» المقبل، وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين بمدينة بنغازى الليبية، انتهت بفوز الهلال الليبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.