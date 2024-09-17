وزير العمل: حريصون على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي

أكد محمد جبران، وزير العمل، حرص الدولة على تشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهه.

واستقبل وزير العمل ،بديوان عام “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وفد من إدارة شركة ليوني الألمانية العالمية لتصنيع كابلات وضفائر السيارات، التى تمتلك فروعًا في 30 دولة حول العالم، ومنها مصر،

حضر اللقاء من وزارة العمل :إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، وهبة أحمد مدير إدارة التشغيل.