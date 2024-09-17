28 جنيها للكيلو.. نقيب الفلاحين: يؤكد استقرار أسعار الأرز بالاسواق 

أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين استقرار أسعار الأرز فى الأسواق مشيرا إلى أن أسعار الأرز اقل من أسعارها الموسم الماضي، ويتراوح سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبه ما بين 14 و14.5 الف جنيه وطن الأرز الشعير عريض الحبه اسعاره ما بين 15 و16 الف جنيه ..

وأشار إلى أننا في موسم حصاد الأرز وأن إنتاج هذا الموسم أكثر من الحاجه المحليه ..

واضاف أبوصدام أن محصول الموسم الماضي ما زال موجود منه كمبات كبيرة لدي التجار وان سعر طن الارز الابيض رفيع الحبه يتراوح سعره ما بين 22 الي23 الف جنيه للطن وأن سعر طن الأرزاق الابيض عريض الحبة تتراوح ما بين 24 إلى 26 ألف للطن وأن كيلو الأرز الابيض للمستهلك يتراوح سعره ما بين 25 و28 جنيه حسب النوع والجوده ونسبة الكسر..

وأشار عبدالرحمن أن زراعات الأرز هذا الموسم تتخطي المليون ونصف المليون فدان ومتوقع إنتاج يتراوح ما بين 6 الى 6.5 مليون طن ارز من الشعير مما يوفر نحو 3.5 مليون طن ارز ابيض علي اقل تقدير بما يكفي الاستهلاك المحلى ويفيض .

وأكد أبوصدام أن أصحاب المصالح هم من يتمنون إرتفاع الاسعار مشيرا إلى أن الاسعار الحاليه بها هامش ربح مرضي للمزارعين ،وكميات الارز المنتجه تكفينا ولا نحتاج لاستيراد حبة ارز من الخارج وما يتم استيراده هي الانواع الغير متوفره محليا كلارز البسمتي فقط.