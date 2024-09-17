لقاء ممثلي الكنائس الأرثوذكسية حول العالم بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي

شهد المقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، على مدار يومي 16 و17 سبتمبر انعقاد مؤتمر ممثلي الكنائس الأرثوذكسية حول العالم، بعد توقف حوالي 34 سنة منذ آخر لقاء عام 1990 في حبرية مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث.

ناقش المشاركون خلال المؤتمر عدد من الموضوعات الإيمانية والاجتماعية في مجالي الرعاية والخدمه الكنسية تحت شعار “مَحَبَّةَ الْمَسِيحِ تَحْصُرُنَا” (٢ كو ٥: ١٤) حيث جلس المشاركون حول مائده مستديرة ودارت المناقشات في جو من المحبة والتعاون الكامل.

مثّل كل كنيسة عضوان من كل من روسيا وتركيا واليونان وبلغاريا ورومانيا وقبرص والقدس وسوريا ولبنان وأرمينيا وبولندا ومصر وإريتريا وألبانيا.