“سويلم”  :أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة

على هامش فعاليات “المنتدى العربى السادس للمياه” المنعقد في أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة .. التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بعوايده مرشد المرار رئيس دائرة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وعضو المجلس التنفيذى لإمارة أبو ظبى، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية .

وقد أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذى يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات مشيراً لأهمية تكاتف الجهود فى المنطقة العربية التى تعد من اكثر المناطق التى تعانى من ندرة المياه فى العالم ، وذلك للعمل على إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه مثل التوسع فى استخدام المياه غير التقليدية .

كما أكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز التعاون بين الدولتين لدراسة الإعتماد على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول لمواجهة العجز المائي، مع أهمية الإستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في هذا المجال مثل المغرب واسبانيا، فضلاً عن ضرورة وضع استراتيجيات لتحقيق الجدوى الإقتصادية من استخدام التحلية فى إنتاج الغذاء .

وأشار لأهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة ، خاصة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه ، كما أن تكلفة الطاقة تمثل أكثر من نصف تكلفة تحلية المياه ، وبالتالي فإن أى نقص فى تكلفة إنتاج الطاقة ينعكس إيجابيا على تقليل تكلفة التحلية .

كما أشاد بجهود الدولتين لخدمة قضايا المياه والمناخ داعياً دولة الامارات لدعم مبادرة AWARe التى اطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 ونجحت فى استقطاب عدد من المنظمات الأممية لدفع مسارات العمل المختلفة للمبادرة ولدعم الدول المشاركة بالمبادرة فى استقطاب التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات فى مجال التأقلم مع تغير المناخ، كما تطرق سيادته إلى قيام مصر بتدشين المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي لبناء قدرات العاملين بمجال المياه بالدول الإفريقية للتعامل مع تحديات تغير المناخ .

وقد أبدى عويضة مرشد تطلعه لزيارة مصر للتعرف على أفضل الممارسات التى تطبقها مصر فى مجال الرى الحديث وكيفية تعظيم العائد من كل قطرة مياه، وهو الامر الذى لقى ترحيبا من الدكتور الوزير الذى أكد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين الجانبين خاصة فى مجال البحث العلمى، كما دعا الجانب الاماراتى للمشاركة فى إسبوع القاهرة السابع للمياه والذى أصبح أحد أهم المنصات الدولية لتداول قضايا المياه .