الدراسة الأحد المقبل .. «التعليم» : الحضور إجباري.. وحظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى 

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطاباً إلى الإدارات التعليمية، للتأكيد على أن الحضور بالعام الدراسي الجديد ” اجباريًا” لجميع الطلاب، مشددة على أهمية تحقيق الانضباط بالدراسة وأى طالب يتخطى نسبة الغياب المقررة سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، مضيفة أن المدارس سوف تطبق الغياب الإلكتروني منذ الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل.

وطالبت الوزارة، حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم والإحالة الفورية للمساءلة القانونية للمخالفين، وكما حظرت التطرق داخل المدرسة إلى أي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو دينية أو حزبية.

كما حددت الوزارة، تعليمات مشددة للمدارس لتحقيق الانضباط المدرسي، قبل أيام من انطلاق العام الدراسى الجديد، ومنها ضرورة الالتزام بالزى المدرسي الموحد، مع عدم إجبار الطالب على شرائه من أماكن بعينها، بالإضافة إلى التواصل والتنسيق الكامل مع مديريات الأمن لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية وتكثيف عمل الدوريات الراكبة وضمان توفير مناخ امن للطلاب والمعلمين طوال فترة الدراسة والامتحانات والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

وشددت الوزارة، على الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة وفقا للقرار الوزاري الصادر للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، والإعلان عنها بمكان بارز في كل مدرسة والالتزام بتشكيل لجان لمراجعة موقف التحصيل الالكتروني للمصروفات.

على جانب أخر، حظرت الوزارة من ظاهرة الدروس الخصوصية، مشيرة إلى أهمية مكافحتها وبذل كل الجهود الممكنة لمحاربتها تمهيدا للقضاء عليها واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، خاصة المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم طبقا للجدول المدرسي، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة تجاه من يمارس المهنة دون وجه حق، ممن هم في إجازات بدون مرتب أو إجازات طويلة ويمارسون التدريس بمراكز خاصة أو بمقراتهم الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.