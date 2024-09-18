انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية “بداية” بثقافة القليوبية

شهت مواقع فرع ثقافة القليوبية، إنطلاق فاعليات المشاركة في المبادرة الرئاسية “بداية”، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبرامج وزارة الثقافة.

نظم خلالها قصر ثقافة بنها، تدريب ميدانى لطلبة قسم المعلومات وتقنيات المعرفة، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ببنها، حيث عقدت محاضرة بعنوان “بناء وتنمية المقتنيات” خامس برامج التدريب الميداني، حاضرتها الأستاذة سارة محمد كمال مسئولة تكنولوجيا المعلومات، تناولت خلالها تعريف مفهوم تنمية المقتنيات عن طريق دراسة مجتمع المستفيدين، ووضع سياسة تنمية المجموعات المكتبية واختيارها وتزويدها وتقييمها فى كل ما تقتنيه المكتبات أو مراكز المعلومات من مواد سواء كانت مطبوعة كالكتب والدوريات والتقارير العلمية والرسائل الجامعية ووثائق المؤتمرات…، أو غير مطبوعة كالمواد السمعية والبصرية، وتعمل على تنظيمها بأحسن الطرق ليتم من خلالها تقديم معلومات معينة أو خدمة معينة يحتاجها المستفيد، وأيضا مفهوم وعناصر سياسية تنمية المجموعات المكتبية وأهدافها، وطرق وأساليب تنمية المقتنيات، تلاها التطبيق العملي على عملية التصنيف بإستخدام قائمة رؤوس الموضوعات العربية الكبرى.

وضمن أنشطة اليوم الأول للمبادرة، نظم قصر ثقافة بهتيم، محاضرة عن مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، للشيخ عبد الله حمدي، وذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف.

أوضح “حمدي” أن هناك مجموعة من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والتي توارثت على مدار أجيال متعاقبة، وشهدت مصر عبر تاريخها تميزا وتفردا في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، عن طريق إقامة السهرات التي يقراء فيها القرآن الكريم والسيرة النبوية المطهرة، إضافة للاحتفالات الشعبية من تزاور في هذا اليوم وإهداء الحلوى بهجة بهذه الذكرى الجليلة.

كما عقدت محاضرة حول “حياة كريمة” وما حققته لرفع مستوى معيشة المواطنين، نظمتها مكتبة طحانوب بالتعاون مع المجمع التكنولوجي بطحا نوب، ألقتها إيمان شحتة محمد، أوضحت أنه انطلقت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في عام ٢٠١٩ وتعد واحدة من المبادرات القومية العملاقة والأكبر من نوعها على مستوى العالم فى تحقيق حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا حيث ساعدت فى التخفيف عن كاهل المواطنين.

تشهد أجندة الأنشطة المقدمة خلال مبادرة “بداية” والتي يشرف عليها إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، تنوع في الأنشطة الثقافية والفنية ما بين محاضرات توعوية وتثقيفية وورش فنية للفئات العمرية المختلفة وعروض فنية لفرقة الآلات الشعبية والمزمار البلدي بشبين القناطر، والتدريب الميداني لطلبة الجامعة والذي ينظمه قصر ثقافة بنها، ويشهد زخم كبير وإضافة قوية للتعاون مع المؤسسات التعليمية، لثقل قدرات أبنائنا الطلاب.

وفي سياق متصل، قدمت فرقة الآلات الشعبية والمزمار البلدي بقيادة الفنان عادل فريد، عرض فني لرواد مركز شباب التل، تضمن باقة رائعة من أجمل الأغاني التراثية ومنها “غالي نبينا، ألف تحية، حبك يا نبينا، وهنسيبكم في رعاية الله” إصافة لفقرة مزمار بلدي للفنان كريم، إشراف عماد سطوحي.