وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمنشآت الدقهلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، ندوة تثقيفية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمستشفى جمصة المركزي ، حضرها عدد 10 من الأطباء والتمريض ، وعدد من أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بالمستشفى ، وذلك من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية فى إطار مبادرة ” سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت، جرى خلالها استعراض عدة موضوعات منها : المخاطر الصحية في مكان العمل (وتشمل المواد الكيميائية والمواد الخطرة والعوامل الفيزيائية والبيولوجية) ، وطرق تقييم المخاطر في مكان العمل وكيفية تحديدها ، وكذلك طرق السيطرة على المخاطر في مكان العمل وذلك من خلال التدريب والتوعية على استخدام مهمات الوقاية الشخصية ، ودور السلامة والصحة المهنية وأهميتها في الحفاظ على المنشأة والعاملين بها ، يأتى ذلك فى إطار دور المديرية وأجهزتها التابعة لنشر الوعي وتثقيف العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية بجميع المنشآت من أنشطة مختلفة على مستوى المحافظة، لمنع الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاج ..

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك المبادرة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ،بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت من مخاطر بيئات العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب للطرفين ، وتكثيف جهود التوعية والتثقيف حول أهمية تطبيقها لحماية العنصر البشرى والممتلكات والمترددين على المنشآت من مخاطر بيئة العمل بأنواعها وتوفير مناخ عمل آمن ، وأضاف وكيل المديرية أن الندوات التى تنظمها المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، فى إطار سعيها للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات والمترددين بالمنشآت المختلفة العاملة داخل المحافظة ، وألقى الندوة المهندس عبدالرازق سلامة مكتب السلامة والصحة المهنية ببلقاس ، كما جرى الرد على استفسارات الحضور بخصوص موضوعات الندوة ، كما أكد وكيل المديرية على الاستمرار في تنظيم اللقاءات التوعوية للعاملين بالقطاعات المختلفة وتوعيتهم بأساليب الحفاظ على أرواحهم داخل أماكن العمل في أوقات الحوادث ، ووسائل الوقاية الشخصية والحفاظ على الممتلكات ، لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر ..