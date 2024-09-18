وزارة العمل: ندوة توعوية في إطار مبادرة “100 يوم صحة” و حملة لتنظيم الأسرة بالقليوبية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ، بالتنسيق مع الإدارة الصحية قسم تنظيم الأسرة ، عن تنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان : “100 يوم صحة و حملة تنظيم الأسرة” ، ضمن حملة “100 يوم صحة ” والتي تنفذها وزارة الصحة والسكان وتهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية ، وأهمية الكشف المبكر، وكذلك المتابعة في حالة اكتشاف الاصابة بأحد الأمراض لتجنب المضاعفات الأمراض المزمنة منها السكر والضغط ، فى إطار مبادرة 100 مليون صحة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى تهدف إلى الكشف الطبي على المصريين وتوفير العلاج اللازم لهم بالمجان في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية من خلال تواجد الحملات الطبية بالمؤسسات المختلفة .

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية فى تقريرها للوزارة، أن الندوة تناولت أهداف مبادرة 100 يوم صحة ، والنتائج المترتبة على تنظيم الأسرة ، والترويج للوسائل طويلة المدى ، جاء ذلك بحضور الدكتورة علية فتحي علي مسؤول إعلام تنظيم الأسرة ، والدكتورة مروة فتحي يوسف مديرية تنظيم الأسرة ، وعدد من سيدات مديرية العمل بالقليوبية ، وخدمات الصحة الإنجابية ، مثل تنظيم الأسرة وصحة المرأة و خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وأضافت مدير المديرية أن المبادرة تعد نتاجًا لخدمات المبادرة الرئاسية “100 مليون صحة”، تهدف إلى التوسع فى تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال فترة زمنية مدتها “100 يوم”، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان للجميع ، وفي ختام اللقاء قدمت السيدات الشكر والتقدير للقائمين على الندوة مشيرين إلى مدى استفادتها بمثل هذه الندوات وأهميتها في بناء الأسرة واستقرارها واهتمام الدولة المصري ببناء الإنسان والحرص على سلامته .