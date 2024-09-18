وزارة العمل: مديرية عمل الأقصر تشارك في فعاليات ملتقى توظيف للشباب يوفر 2250 فرصة عمل

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة الأقصر شاركت مع ديوان عام محافظة الأقصر، بالتعاون مع شركة شغلني ، وبتنظيم من مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، فى افتتاح فعاليات ملتقى توظيف للشباب من الجنسين، يوفر 2250 فرصة عمل في كافة التخصصات، منها 250 فرصة لذوي الهمم ،وفرتها 14 منشأة سياحية وصناعية وتجارية وخدمية داخل محافظة الأقصر وخارجها ، تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ، ونائبه الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ ، وذلك بمكتبة مصر العامة ، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة لتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، كما تقوم المديرية بالتحقق من “مصداقية فرص العمل” واستلام “العقود ” وتتواصل مع الشباب حتى بعد استلام وظائفهم ،وتراقب تطبيق القانون خاصة تنفيذ الحد الأدنى للأجور .

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر فى تقريرٍ للوزارة ، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتوفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف بالتنسيق مع المحافظة وشركات القطاع الخاص والاستثماري بما يساهم في الحد من معدلات البطالة ويحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ودعوته للشباب إلى المشاركة في مثل تلك الملتقيات والإقبال على العمل الخاص والحر ،وإقامة المشروعات الصغيرة ،وتنمية مهاراتهم طبقا لاحتياجات سوق العمل،والاستفادة من مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة والمنتشرة في كافة للمحافظة لتأهيل الشباب وبالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وأضاف مدير المديرية أن ملتقى التوظيف ، انعقد لمدة يومين متتاليين من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً ، وشهد إقبالاً مميزاً من الشباب الراغب فى العمل والباحث عنه ، مؤكداً على أن الملتقى يعتبر فرصة يلتقي فيها أصحاب الأعمال،وممثلى الشركات مع الباحثين عن عمل من الشباب،لعرض فرص التشغيل،وشروطها،وتوعية الشباب باحتياجات سوق العمل في كل محافظة ،وطرق التقديم فيها، وأهمية تنمية مهاراتهم وفقاً لمتطلبات “السوق”،وأن هذه الفرص متاحة لجميع الأعمار والمؤهلات ،وغير ذوي المؤهلات والخبرة ..