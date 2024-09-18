وزارة العمل: مفاوضات وتسوية ودية لاسترداد حقوق عمال فى عدد من شركات القطاع الخاص بالإسكندرية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، عن نجاح عمليات التفاوض والتسوية الودية مع مسئولي شركتين من شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء ، وذلك بعد تقدم العاملين بشكاوى رسمية لمكتب علاقات شرق التابع للمديرية ، حيث قامت المديرية بعقد سلسلة من المفاوضات بالشركتين ، وقد أسفرت المفاوضات عن استرداد حقوق أحد العمال بشركة تيلي بيرفورمانس وتم تسوية بمبلغ ٤٣٠٠ آلاف جنية للعامل محمد خطاب انور كما تم استرداد مبلغ ٤٠٠٠ جنيه للعاملة من العاملين بشركة جولدن ستار للملابس الجاهزه من قيمة مستحاقتها وتسليم العاملة جميع حقوقه المشروعة فى حضور مسئولى الشركات ، وأيضاً حصول 4 عمال على مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى جمعية قاطني شاطئ الفردوس ، من خلال مكتب علاقات الدخيلة ، وصرف مبلغ 13855 جنيهاً لمقدمى الشكوى الجماعية مستحقات ساعات عمل إضافية ، مما يؤكد على أهمية دور مكاتب علاقات العمل فى التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ..

وأكد المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية ، أن تلك الجهود تاتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأضاف وكيل المديرية أنه جرى التفاوض من خلال مجمع علاقات شرق ومجلس إدارة الشركتين ، وحضر عمليات التفاوض رقية رمضان مدير مكتب علاقات شرق ، ورشا درغام باحث بمجمع العلاقات ، وهاجر اشرف باحث بالمجمع ، وتكال عبد الجليل مدير مكتب علاقات الدخيلة ، والممثل القانوني عن الجمعية …