وزارة العمل: ندوة توعوية تحت شعار”سلامتك تهمنا” بمحافظة أسيوط

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ، فعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، داخل قطاع التعليم الخاص باسيوط ، وذلك في مجمع مدارس السلام الخاصة للغات ، بمشاركة 44 من العاملين بمدرسة السلام المتطورة والسلام الحديثة ، وتناولت المحاضرات السلامة والصحة المهنية وأساليبها في المدارس وخطط الطوارئ ، ومخاطر الحريق ، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة فى مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشات من أجل الحفاظ على ارواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة مع بداية العام الدراسى الجديد ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الجهود تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار “سلامتك تهمنا”،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة “السلامة والصحة المهنية” للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأضاف مدير المديرية ، أنه حضر المبادرة مدير المدارس ، وخالد ميرغنى مدير إدارة السلامة بالمديرية ، وسامية نصيف مدير مكتب السلامة والصحة المهنية ، والمهندسة رانيا مفتش السلامة ، ومسئول التوعية والإعلام بالإدارة والمهتمين بالسلامة فى مدارس السلام الخاصة ..